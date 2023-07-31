Польша отправила снайперов на границу с Беларусью

Польское командование подтвердило размещение у польско-белорусской границы снайперов. Сообщение подкрепляется несколькими снимками, на которых можно увидеть снайперов рядом с белорусской границей.

Руководство Варшавы наращивает свои войска в приграничной зоне с Беларусью. Причина — присутствие ЧВК «Вагнер» на белорусской территории.

Ранее польское Министерство обороны проинформировало о формировании саперного батальона на границе с Республикой Беларусь. Кроме того эта территория была усилена двумя дополнительными подразделениями.

До этого, по сообщению руководителя МВД Польши стало известно, что Варшава совместно с Литвой и Латвией намерены подвергнуть Беларусь изоляции.