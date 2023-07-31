Шэрон Стоун пожаловалась на потерю работы в Голливуде после того, как ее сразил инсульт

Шэрон Стоун рассказала, что пережила инсульт в 2001 году.
Знаменитость стала после этого забывать текст, но никаких поблажек ей не было. Звезда мирового уровня больше не могла играть в голливудских картинах.
Стоун вспоминает, что с тех пор предложений от режиссеров ей больше не поступало.
Ни ее известность, ни опыт не стали принимать во внимание кинодеятели, задвинув актрису в конец очереди.
Селебрити не унывает, продолжая наслаждаться жизнью, Так, в 2021 году ее не раз наблюдали в обществе 25-летнего рэпера RMR в Лос-Анджелесе.
Знаменитости веселились, танцевали, много общались.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__