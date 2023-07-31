Гильдия американских актеров дала ход временным соглашениям, но никто пока сниматься в проектах не может

Профсоюз запустил программу временных соглашений, так как этот бунт негативно влияет на кинематограф.

Работникам сферы позволено возобновить свою деятельность, однако среди них только те, кто не подписывал договоров с продюсерами в рамках старта разработки проекта.

Гильдия предоставила список тех картин и сериалов, которые смогут сниматься дальше.

Актеры могут только участвовать в пробах, обсуждать заключаемые с ними контракты, но ни о каких съемках речи пока не идет, так как это противоречит одному из пунктов положения о забастовке.