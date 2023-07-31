Подольская пришла в бешенство от хамства в столичном ресторане

Оказывается, сестра Натальи Подольской Юлиана пришла в ресторан, чтобы хорошо провести время, но не тут-то было.

Родственница певицы пожаловалась на отношение сотрудников общепита и ужасный сервис, которого она давно не видела в Москве.

Юлиана, не став терпеть хамство (какое именно, она не уточняет) работников, решила незамедлительно удалиться.

Наталья поддержала родного человека, отметив, что такого не должно быть не то что в столице государства, но даже в провинциальных городах.