Подольская пришла в бешенство от хамства в столичном ресторане

Оказывается, сестра Натальи Подольской Юлиана пришла в ресторан, чтобы хорошо провести время, но не тут-то было.
Родственница певицы пожаловалась на отношение сотрудников общепита и ужасный сервис, которого она давно не видела в Москве.
Юлиана, не став терпеть хамство (какое именно, она не уточняет) работников, решила незамедлительно удалиться.
Наталья поддержала родного человека, отметив, что такого не должно быть не то что в столице государства, но даже в провинциальных городах.
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