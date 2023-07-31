Порочащий успех: история потерянного билета лотереи

Мартин и Кей Тотт - молодая супружеская пара из Великобритании, с которой судьба сыграла с ними жестокую шутку. В один прекрасный день, во время просмотра телевизионной программы, они обнаружили, что выиграли огромную сумму в лотерее - 5 миллионов долларов. Эта неожиданная новость заставила их сердца биться быстрее, а лица их искриться радостью.

Они решили обналичить свою выигрышную лотерейный билет, но, похоже, неудача была им предначертана. Супруги искали билет повсюду, но его так и не смогли найти. Нервное и отчаянное состояние охватило их, и они решили обратиться в офис лотереи, чтобы объяснить свою ситуацию.

Организаторы лотереи верили, что Мартин и Кейт действительно приобрели выигрышный билет и заслуживают эту огромную сумму денег. Но к сожалению для пары, по правилам лотереи, они должны были сообщить о своих проблемах в течение 30 дней, а этот срок они упустили. Организаторы не могли внести изменения в правила, и супругам оставалось только сожалеть о своем несчастье.