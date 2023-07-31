Пугачева призналась на фестивале Вайкуле в Юрмале, что обожает латышей

Музыкальный фестиваль "Рандеву", главным организатором которого стала Лайма Вайкуле, прошел в Юрмале 28 -29 июля.
Гостьей события стала Алла Пугачева. За кулисами артистка пообщалась с юрмальскими блогерами, признавшись, что души не чает в латышах с тех пор, как родилась ее дочь Кристина Орбакайте.
Алла Борисовна поблагодарила латышей за радушный прием.
В зале также присутствовал историк моды Александр Васильев, которого больше всего взволновало появление исполнительницы.
На сцену фестиваля поднимались Вера Брежнева, Макс Барских, Верка Сердючка, Андрей Макаревич.
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