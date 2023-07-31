Пугачева призналась на фестивале Вайкуле в Юрмале, что обожает латышей

22:00 2023-07-31

Несмотря на то, что многие не верили в то, что Алла Пугачева появится на юрмальском фестивале Лаймы Вайкуле, она все-таки появилась на мероприятии, признавшись, что испытывает нежные чувства к латышам.

Музыкальный фестиваль "Рандеву", главным организатором которого стала Лайма Вайкуле, прошел в Юрмале 28 -29 июля.

Гостьей события стала Алла Пугачева. За кулисами артистка пообщалась с юрмальскими блогерами, признавшись, что души не чает в латышах с тех пор, как родилась ее дочь Кристина Орбакайте.

Алла Борисовна поблагодарила латышей за радушный прием.

В зале также присутствовал историк моды Александр Васильев, которого больше всего взволновало появление исполнительницы.

На сцену фестиваля поднимались Вера Брежнева, Макс Барских, Верка Сердючка, Андрей Макаревич.

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