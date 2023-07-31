Житель Урала похитил девушку и 14 лет держал у себя, в 10 км от ее родного дома

Девушка была похищена в 2009 году в возрасте 19 лет. Родная сестра считала ее погибшей. Мужчина заманил девушку в частный дом предложением выпить и больше не отпустил. В доме он проживал со своей матерью, которая была уверена, что девушка проживает с сыном по дорой воле.

Пленница сбежала, когда ее похититель попал в психиатрическую больницу. Освободившись из плена, заложница рассказала, что была еще одна похищенная девушка, которую мужчина также держал в доме, но потом убил. В погребе были найдены останки женского тела.