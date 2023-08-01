Украинского беженца жестоко убили в немецком приюте

06:15 2023-08-01

Украинский беженец был жестоко убит в приюте в Баден-Вюртемберге, Германия, в результате столкновения с другим беженцем.

Инцидент произошел в городе Ахерн, где 64-летнего мужчину нашли с тяжелыми травмами. Позднее он скончался в больнице.

Полиция задержала 71-летнего подозреваемого, установив, что ссора и драка возникли после употребления алкоголя.