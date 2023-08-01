Мексика не станет участвовать в переговорах по Украине без России

06:52 2023-08-01

Глава Мексики сообщил, что не станет принимать участие в переговорах по мирному решению конфликта на Украине, если на них не пригласят Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

Саудовская Аравия собирается перевести переговоры по мирному урегулированию военного кризиса на Украине. По мнению президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в этом мероприятии должны участвовать все непосредственные стороны конфликта — как Украина, так и Россия.

Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут другие страны для этой цели. Мы выступаем за мир. Если будут представлены две страны – да.

Мирные переговоры по украинскому вопросу должны пройти в августе, на встречу приедут до 30 стран.