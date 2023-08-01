Мексика не станет участвовать в переговорах по Украине без России

Саудовская Аравия собирается перевести переговоры по мирному урегулированию военного кризиса на Украине. По мнению президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в этом мероприятии должны участвовать все непосредственные стороны конфликта — как Украина, так и Россия.

Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут другие страны для этой цели. Мы выступаем за мир. Если будут представлены две страны – да.

Мирные переговоры по украинскому вопросу должны пройти в августе, на встречу приедут до 30 стран.