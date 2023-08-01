Онкология занимает второе место по летальности после болезней сердечно-сосудистой системы. Эксперт Сунни Патель назвал продукты, которые уменьшают риск развития рака, сообщает Express.

По словам специалиста, для этого нужно ввести в меню ягоды, цельнозерновые, семена, орехи и рыбу. В рыбе, к слову, содержатся жирные кислоты омега-3, купирующие воспалительные процессы в организме.

Антиоксиданты в орехах и ягодах помогают нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие стресс и провоцирующие воспаления, — говорится в статье.

А цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, потому также способствуют снижению риска развития рака.