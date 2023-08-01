25-летний американский актер Ангус Клауд умер спустя неделю после смерти отца

Восходящая звезда Голливуда, актер Ангус Клауд скончался в США. Он прославился ролью Феско в культовом сериале «Эйфория», ему было всего 25 лет, сообщает СтарХит.
Артист скончался в собственном доме в Окленде, что в штате Калифорния. Тело звезды обнаружила его мать. Она позвонила в экстренные службы, предположив возможную передозировку.
С тяжелым сердцем пришлось попрощаться с невероятным человеком. Как артист, брат, друг и сын Ангус был особенным для нас во многих отношениях, — передали близкие актера.
Как выяснилось, незадолго до смерти Клауд провел в последний путь своего отца.
На прошлой неделе он похоронил отца, тяжело переживал эту потерю. Ангус теперь воссоединился с отцом, который был для него лучшим другом, — добавили они.
Родственники Клауда попросили поклонников сохранять конфиденциальность в это время, потому что они все еще переживают эту разрушительную потерю.
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