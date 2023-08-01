Россиянин в одиночку переплыл Байкал за 16 дней

Житель Иркутска Антон Гаер - организатор турпоходов по окрестностям Байкала. А теперь спорстмен решил отправиться в путешествие один и переплыть на сапборде Байкал.

Маршрут от южной до самой северной точки озера составил 682.2 км. На покорение этого расстояния ушло 16 дней, 2 часа и 22 минуты. Подписчики Антона и простые жители Иркутска следили за продвижением спортсмена в соцсетях и поддерживали путешественника-экстремала.

На сапборд Антон взял с собой палатку, спальный мешок, горелку, еду и лекарства. В начале пути иркутянин останавливался лишь для сна и еды. Позже был вынужден сделать перерыв, чтобы переждать грозы и волны.

После такого удачного завершения этого уникального путешествия Антон планирует покорить Эльбрус.