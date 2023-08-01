Дана Борисова сумела добиться от экс-мужа Максима Аксенова алиментов для дочери

Дана Борисова сумела добиться через суд выплат для дочери. Телеведущая в итоге заключила мировое соглашение с отцом дочери Полины Максимом Аксеновой, сообщает Космополитен.

47-летняя звезда «Армейского магазина» рассталась с отцом ребенка вскоре после рождения дочери. У родителей не получилось сохранить дружеские отношения: Аксенов не хотел платить дочке алименты, из-за чего телеведущая много раз обращалась в суд.

Наконец эти требования быди удовлетворены: Дана рассказала, что добилась выплат от Максима.

Полтора года судов нежданно привели к отличному решению. Мы подписали мировое соглашение, хотя другая сторона все эти полтора года на него не соглашалась. Мне пришлось менять юриста, чему я рада. Буквально за пару заседаний она довела дело до ума. И противоположная сторона, прижатая к стенке, предложила подписать мировое соглашение на моих условиях, — объяснила Борисова.

Оказалось, телезвезда смогла найти компромат на Аксенова. Эта информация стала существенным аргументом. Максим теперь должен перечислять дочери порядка 40 тысяч рублей в месяц.