Была в плену у маньяка 14 лет: Задержан челябинский маньяк

В 2009 году на перроне железнодорожного вокзала в Челябинске молодая девушка была похищена неизвестным мужчиной, который угрожая ножом, увел ее в свой частный дом.

Девушка оказалась взаперти в доме маньяка. Он её держал в комнате с замком на двери и с решётками на окнах, часто подвергая девушку насилию. С ними жила и мать этого сумасшедшего, однако она решила скрыть злодеяние своего сына. Бедная девушка просидела в этом страшном плену целых 14 лет.

В июле 2023 года психическое заболевание похитителя обострилось, и он был отправлен в психиатрическую больницу. В этот момент девушке выпал шанс на спасение. Она не колеблясь сбежала из своей заточения, несмотря на опасности и риски, которые поджидали ее.

Когда девушка вернулась домой после долгого заточения, её сестра написала заявление в полицию о похищении. Маньяка нашли в больнице, сейчас он под стражей. Как следственные органы выяснили, мужчина убил одну женщину, и, расчленив её, спрятал в собственном погребе.