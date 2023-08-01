По мнению эксперта, продолжение террористических выходок украинской стороны могут привести главу страны к преждевременной смерти. Джонсон охарактеризовал теракты ВСУ как «акты отчаяния номер один». В продолжение темы аналитик высказал недоумение: если Украина в состоянии совершать такие акции, почему она не направляет свои усилия для поражения военных объектов России.

Ларри Джонсон отметил, что 90% всей боевой техники, отправленной Украине Америкой, разбито в бою во время единственной атаки российских военных. Эксперт подчеркнул, что у армии Киева не было другого оружия, чтобы не дать российским войскам ликвидировать свои военные машины.

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что в настоящий момент ситуация такая: Россия продолжает активно наступать, а Украина «стремительно проигрывает».