В Витебском районе девочка при прыжке через костер упала в огонь и получила ожоги

Девочка в Витебском районе прыгала через костер, и упала в него, сообщает Белта со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Инцидент случился 31-го июля в агрогородке Тарасенки Витебского района. 14-летняя девочка и ее младшие братья гостили у своей бабушки. Дети играли у костра, через который пыталась перепрыгнуть несовершеннолетняя.

В какой-то момент девочка споткнулась и упала в костер. Бабушка позвонила маме детей, та приехала и доставила дочь в больницу.

Спасателям в 17.57 сообщили, что подросток с ожогами доставлен в приемный покой Витебской областной больницы. Оказалось, что ребенок получил ожоги около 23 процентов тела различной степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.