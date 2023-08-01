Под Бобруйском в озере утонул мужчина, пытавшийся его переплыть

Трагедия произошла 29 июля на озере Тарасово у деревни Дубовка в Бобруйском районе, сообщает Могилевонлайн со ссылкой на Вечерний Бобруйск.

Очевидец рассказал изданию, что мужчину из воды достали отдыхающие. Пытались оказать ему помощь, откачивали. Затем подъехала скорая. Но, к сожалению, помочь мужчине уже никто не смог.

Подробности инцидента озвучила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова:

Житель Бобруйска вместе с семьей, друзьями, родственниками отдыхал на озере в деревне Дубовка Бобруйского района. Компания практически провела на берегу в беседке весь день, распивая алкоголь. А ближе к вечеру 45-летний мужчина и его жена захотели окунуться. Супруга купалась возле берега, а ее муж решил переплыть озеро.

Когда пловец исчез из вида, супруга предположила, что тот уже на другом берегу. Но он не появился и через полчаса. Когда на другой берег друг семьи поплыл, то обнаружил мужчину без признаков жизни.