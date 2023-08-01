В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами

14:10 2023-08-01

Силовики проводят обыски в гостиницах, где проживают незаконные мигранты, в связи с расследованием уголовного дела о незаконной миграции.

Девять человек уже привлечены к уголовной ответственности по статье "организация незаконной миграции".