Девять человек уже привлечены к уголовной ответственности по статье "организация незаконной миграции".
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами
Силовики проводят обыски в гостиницах, где проживают незаконные мигранты, в связи с расследованием уголовного дела о незаконной миграции.
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13:52
Николай Скира
Оперативное командование ВС Польши срочно отреагировало на белорусские вертолеты у самой границы
Жители польской деревни Беловежа на Подлясье заметили в небе белорусские вертолеты. В заявлении Оперативного командования ВС Польши говорится, что они не нарушали воздушное пространство Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
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13:52
Диана Видоварова
Балицкий: армия России пресекла попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
1 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале сообщил, что армия России успешно пресекла очередную попытку Вооружённых сил Украины прорвать российскую оборону на территории региона.
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13:52
Диана Видоварова
Лукашенко: Беларусь попала в устроенный США «международный замес»
1 августа информагентство «БелТА» сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе рассказал о том, что в настоящее время Соединённые Штаты пытаются разрушить Европу, включая белорусское государство.