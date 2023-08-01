Драпеко обвинила артистов, выступивших на фестивале Вайкуле, в русофобии

14:40 2023-08-01

Звезда культовой картины "А зори здесь тихие...", а сейчас депутат ГосДумы РФ Елена Драпеко назвала участников юрмальского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" русофобами.

Елена Драпеко заявила, что артисты, выступившие в рамках музыкального фестиваля "Рандеву" в Юрмале, который курировала Лайма Вайкуле, сделали свой выбор.

Депутат ГосДумы убеждена, что данных личностей необходимо вычеркнуть из жизни РФ.

Политик считает, что в Латвии эти знаменитости не нужны, так как они поют на русском языке.

Драпеко не сомневается, что россияне никогда не примут таких звезд, что она называет правильным поведением.

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