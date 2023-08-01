Слава резко отреагировала на обвинения в угрозах убить Хайдарова

Слава назвала обвинения Тимура Хайдарова полным бредом.

Исполнительница заявила, что никогда бы не пошла на такое (угрозы в убийстве).

Она эмоционально потребовала от пластического хирурга опубликовать имена тех, кто угрожал ему убийством.

В противном случае, знаменитость пригрозила подать на врача в суд за клевету.

Также певица выразила недоумение по поводу адвоката, к которому обратились Хайдаровы. Она назвала Александра Добровинского "старым маразматиком, который не знает законы".