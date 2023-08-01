Слава резко отреагировала на обвинения в угрозах убить Хайдарова

15:50 2023-08-01

Слава потребовала от пластического хирурга Тимура Хайдарова назвать имена тех, кто ему угрожал расправой, предоставить на "суд окружающих" переписку со злоумышленником, а не кидаться обвинениями.

Слава назвала обвинения Тимура Хайдарова полным бредом.

Исполнительница заявила, что никогда бы не пошла на такое (угрозы в убийстве).

Она эмоционально потребовала от пластического хирурга опубликовать имена тех, кто угрожал ему убийством.

В противном случае, знаменитость пригрозила подать на врача в суд за клевету.

Также певица выразила недоумение по поводу адвоката, к которому обратились Хайдаровы. Она назвала Александра Добровинского "старым маразматиком, который не знает законы".

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