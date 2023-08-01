Звезда КВН Елена Гущина показала себя обнаженной

Звезда команды КВН «Союз» снялась обнаженной на пляже Анапы. Елена Гущина в раздевалке позировала для своего мужа и выложила эти фото в соцсетях.

Знаменитость похвасталась подписчикам, что весит, как и в студенческие года, 55 килограммов. По словам артистки, такого результата она добилась без соблюдения диеты и подсчета калорий.

При этом звезда отметила, что старается питаться правильно и занимается разной физической активностью.

С мужем Сергеем Петиновым она познакомились в 2002 году, они оба играли в КВН, но в разных командах. Через пять лет пара зарегистрировала брак, в 2013 году у четы родился сын Мирон.