30-летний блогер Реми Энигма погиб, упав с 68-ого этажа

16:40 2023-08-01

Блогер Реми Энигма занимался экстримом. Славу звезде интернета принесло восхождение на небоскребы без страховки. Одно из таких "путешествий" и стало причиной гибели экстремала.

Реми Лучиди (настоящее имя Реми Энигма) стал популярен благодаря своим подъемам, которые изумляли окружающих.

Последнее восхождение блогера, которое он совершал на здание комплекса Tregunter Towers в Гонконге, закончилось его гибелью. Он упал с 68-го этажа.

Служба охраны пыталась предотвратить проникновение Реми Энигмы на территорию комплекса, понимая насколько это опасно, но тот перехитрил ее.

Свидетели ЧП утверждают, что перед тем как упасть, он просил о помощи из окна небоскреба.

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