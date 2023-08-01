30-летний блогер Реми Энигма погиб, упав с 68-ого этажа

Реми Лучиди (настоящее имя Реми Энигма) стал популярен благодаря своим подъемам, которые изумляли окружающих.

Последнее восхождение блогера, которое он совершал на здание комплекса Tregunter Towers в Гонконге, закончилось его гибелью. Он упал с 68-го этажа.

Служба охраны пыталась предотвратить проникновение Реми Энигмы на территорию комплекса, понимая насколько это опасно, но тот перехитрил ее.

Свидетели ЧП утверждают, что перед тем как упасть, он просил о помощи из окна небоскреба.