30-летний блогер Реми Энигма погиб, упав с 68-ого этажа

Реми Лучиди (настоящее имя Реми Энигма) стал популярен благодаря своим подъемам, которые изумляли окружающих.
Последнее восхождение блогера, которое он совершал на здание комплекса Tregunter Towers в Гонконге, закончилось его гибелью. Он упал с 68-го этажа.
Служба охраны пыталась предотвратить проникновение Реми Энигмы на территорию комплекса, понимая насколько это опасно, но тот перехитрил ее.
Свидетели ЧП утверждают, что перед тем как упасть, он просил о помощи из окна небоскреба.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__