Фамильная борьба за власть: в России борются за мандат 6 однофамильцев

Интересно заметить, что изначально было выдвинуто даже восемь Вахтиных, но на данный момент в гонке осталось шесть кандидатов. Семеро из них выдвинулись самостоятельно, а один решил идти на выборы от партии "Родина".

Среди них также находятся два брата, но остальные кандидаты не связаны родственными узами. Представители избирательной комиссии отмечают, что фамилия Вахтин довольно распространена в этой местности, и около 100 человек избирательного возраста имеют такую же фамилию. Это может быть причиной такого необычного совпадения в кандидатах на выборах.

Ситуация вызывает интерес как у местных жителей, так и у широкой общественности.