Сотрудник Европейской комиссии Набила Массрали считает, что правительство России не должно рассматривать удары украинских беспилотников по Москве и другим российским городам как предлог для существенной эскалации в зоне специальной военной операции.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала недавние удары дронов ВСУ по комплексу зданий в "Москва-сити", сообщив, что подобные действия ВСУ предоставляют все основания для характеристики киевского политического режима как террористического.