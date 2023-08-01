Правительство Казахстана экстрадирует Кислицина в Россию вместо США

Представитель Генконсульства России в Казахстане Артём Оганов рассказал, что сотрудник компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту на один год по запросу российского правительства. Также Оганов сообщил, что администрация Алма-Аты приняла решение не экстрадировать Кислицина в Соединённые Штаты по запросу Вашингтона.

Известно, что Никита Кислицин зачоно арестован в Москве и будет передан России. Ранее Кислицин работал на фирму F.A.C.C.T., ранее носившей название Group IB. Данная компания продала весь бизнес в России в марте текущего года.