Покровскому отказано в исключении из списка иноагентов РФ

Замоскворецкий суд российской столицы сегодня, 1 августа 2023 года, информировал, что Макс Покровский остается иноагентом РФ, данный статус с него не снят.

Судья отказал в удовлетворении административного иска музыканту, который требовал исключить его из реестра лиц, действующих в интересах иностранного государства.

Данное решение не удивило общественность, так как ранее не смогли оспорить "позорное звание" и такие звезды, как комики Максим Галкин и Семен Слепаков, исполнители Земфира и Андрей Макаревич.

Покровский не раз очерчивал свою позицию относительно СВО, отношение к РФ и россиянам.