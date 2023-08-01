Александр Васильев, которому удалось посетить только второй день фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, заявил, что это было нечто.

Народу было море. Билеты, цена которых составляла от 70 до 400 евро, были распроданы все до одного.

Саму Вайкуле завалили дорогущими букетами.

По словам историка моды, информация о культурном событии с СМИ РФ не соответствует действительности.

Люди были готовы платить немалые деньги, чтобы наслаждаться выступлениями самой Вайкуле и ее именитых друзей.