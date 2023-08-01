Королева заявила, что ее муж Тарзан и мать не ссорились из-за СВО

Наташа Королева заметила, что СМИ грешат огромным количеством недостоверной информации.
Знаменитость старается беречь нервную систему, а потому не реагирует на "грязь" в Сети.
Конфликт между ее супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) и матерью Людмилой Порывай на предмет СВО Королева назвала "больной фантазией желтой прессы".
Также певица уточнила, что ее родительница живет сейчас в РФ под одной крышей с ней и мужем. Все отлично ладят между собой.
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