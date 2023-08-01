Диетолог Соломатина назвала рыбу, употребление которой гарантирует долголетие

Елена Соломатина рекомендует тем, кто хочет жить долго и при минимуме болячек, употреблять в пищу скумбрию, являющуюся кладезем полезных веществ.

Специалист обратила внимание, что эта рыба лидер по содержанию омега - 3, жирных кислот и белка.

Данный продукт является источником ферментов, способствующих поддержанию здорового сердца и сосудов, предотвращает развитие атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Медик назвала рыбу строительным материалом организма за счет огромного содержания белка.

Витамин D, содержащийся в скумбрии, отвечает за поддержание иммунитета, здоровые кости, что особенно важно для людей в возрасте, когда многих сражает остеопороз.