МИД Польши вызвал посла Украины в ответ на аналогичные действия Киева

1 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Польши сообщила, что посол Украины в Вашраве был вызван в здание польского внешнеполитического ведомства в связи с "заявлениями" украинских властей. Ранее в тот же день в МИД Украины был вызван польский посол Бартош Цихоцкий.

Известно, что Цихоцкий был приглашён в штаб-квартиру украинского внешнеполитического ведомства после заявления главы канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, который накануне обвинил Киев в недостаточной благодарности Варшаве за оказанную поддержку.