Данилов: у Киева нет запасного плана на случай смерти Зеленского

1 августа председатель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов публично заявил, что статья американской газеты Politico о наличии у Киева плана действий на случай смерти Владимира Зеленского не соответствует действительности.

Накануне журналисты Politico взяли интервью у депутаты Верховной рады Николая Княжицкого, который утверждает, что в случае гибели Зеленского Украиной будет временно управлять глава местного парламента Руслан Стефанчук. При этом Княжицкий признал, что украинцы не доверяют Стефанчуку.