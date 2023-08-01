Данилов: у Киева нет запасного плана на случай смерти Зеленского

21:10 2023-08-01

Алексей Данилов утверждает, что у правительства Украины нет плана на случай гибели Владимира Зеленского.

1 августа председатель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов публично заявил, что статья американской газеты Politico о наличии у Киева плана действий на случай смерти Владимира Зеленского не соответствует действительности.

Накануне журналисты Politico взяли интервью у депутаты Верховной рады Николая Княжицкого, который утверждает, что в случае гибели Зеленского Украиной будет временно управлять глава местного парламента Руслан Стефанчук. При этом Княжицкий признал, что украинцы не доверяют Стефанчуку.