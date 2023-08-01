Модные тренды, которые будут актуальны этой осенью

Экокожа, уступающая оригиналу только в цене, - тренд этой осени.

Модные эксперты утверждают, что образ, собранный полностью из вещей, сшитых из подобного материала, перебор. Если же разбавить наряд чем-нибудь, будет то, что надо.

Классика будет как никогда актуальна, когда похолодает. Прямые брюки, юбки, жилетки будут носить прекрасные дамы очень скоро.

На свидания модницам рекомендуют ходить в прозрачных топах, а если они будут многослойными, то выглядеть это будет еще более эффектно.