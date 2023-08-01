В Литве заметно подросли цены на автостраховки для белорусских водителей

Отдельные страховые компании Литвы увеличили цену на полис при въезде в страну для белорусских и российских водителей. Так с привычных 48 евро за месяц страховка возросла до 120 евро, за 15 дней, соответственно, надо отдать 60 евро.

Автостраховка пока подорожала лишь у Medicinos Bankas, и это не только в приграничной зоне, но и в остальных литовских отделениях. Некоторые водители утверждают, что теперь полис на две недели можно приобрести уже за 60 евро.

В компании BTA Baltic цены еще не подросли, там берут по 28 евро за 15 дней страховки и по 44 — за месяц. Что касается польских автостраховок, они тоже пока остаются на том же ценовом уровне, 38 евро за 15 дней, 46 — за 30.