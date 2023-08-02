Более 8000 молодых медиков начинают свою карьеру в Беларуси в августе

05:45 2023-08-02

Министерство здравоохранения страны сообщает, что выпускники университетов и колледжей, а также интерны, приступают к работе в поликлиниках, больницах и республиканских научно-практических центрах.

Чтобы обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов, будут организованы диалоговые площадки и встречи с руководством учреждений.

Каждому молодому медику будет назначен наставник для помощи и ознакомления с рабочими обязанностями.