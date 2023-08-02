Более 8000 молодых медиков начинают свою карьеру в Беларуси в августе

Чтобы обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов, будут организованы диалоговые площадки и встречи с руководством учреждений.
Каждому молодому медику будет назначен наставник для помощи и ознакомления с рабочими обязанностями.
Чтобы обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов, будут организованы диалоговые площадки и встречи с руководством учреждений.
Каждому молодому медику будет назначен наставник для помощи и ознакомления с рабочими обязанностями.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.