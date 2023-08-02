В Турции произошло вооруженное нападение на консульство Швеции

05:50 2023-08-02

В Измире, Турция, произошло нападение на консульство Швеции, один человек пострадал.

Предварительно известно, что нападение совершил гражданин Сирии, который был недоволен ситуацией с оформлением виз.

Мотивы этого вооруженного нападения на здание консульства Швеции находятся под расследованием.