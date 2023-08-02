В Турции произошло вооруженное нападение на консульство Швеции

Предварительно известно, что нападение совершил гражданин Сирии, который был недоволен ситуацией с оформлением виз.
Мотивы этого вооруженного нападения на здание консульства Швеции находятся под расследованием.
Предварительно известно, что нападение совершил гражданин Сирии, который был недоволен ситуацией с оформлением виз.
Мотивы этого вооруженного нападения на здание консульства Швеции находятся под расследованием.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.