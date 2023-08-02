Макгрегор предполагает, что наступит момент, когда украинская армия совсем ослабнет, а сама страна начнет распадаться. В этот момент, по его мнению, «будет попытка вторжения в западную часть страны для создания зоны безопасности и репатриации 3 млн украинских беженцев».

Подобные заявления Дуглас Макгрегор делал уже и ранее. Он сообщал, что польское руководство ожидает согласия от Соединенных Штатов, чтобы сравнять землей Львов. Американский аналитик уверен, что по этому направлению фронта украинские войска будут разбиты в короткие сроки, потому что ВСУ не оснащены противовоздушной и противоракетной обороной необходимой мощности, скорее всего, эти средства у украинцев в ближайшее время не появятся.

В России тоже не раз делали заявления о намерениях Польши по захвату части украинских территорий. Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки высказывался о том, что польское руководство давно строит планы по расчленению Украины. Польша уверена, что получит поддержку на это со стороны США и Великобритании.