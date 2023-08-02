Из-за пожара в Алма-Ате люди выпрыгивают из окон многоэтажного дома

05:55 2023-08-02

Крупный пожар обрушился на 16-этажное здание в городе Алма-Ате, Казахстан. Пламя быстро распространилось, охватив одну из квартир и затем электрические кабели в лифтовой шахте.

Сотни людей были эвакуированы спасателями, при этом около 40 человек спустили по пожарным лестницам.

Однако не все смогли дождаться помощи и, сталкиваясь с опасностью, были вынуждены прыгать из окон здания.