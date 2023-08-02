Из-за пожара в Алма-Ате люди выпрыгивают из окон многоэтажного дома

Сотни людей были эвакуированы спасателями, при этом около 40 человек спустили по пожарным лестницам.
Однако не все смогли дождаться помощи и, сталкиваясь с опасностью, были вынуждены прыгать из окон здания.
Сотни людей были эвакуированы спасателями, при этом около 40 человек спустили по пожарным лестницам.
Однако не все смогли дождаться помощи и, сталкиваясь с опасностью, были вынуждены прыгать из окон здания.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.