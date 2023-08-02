Джо Байден смягчил надежды Зеленского на членство в НАТО

Зеленский выразил свое разочарование в решении НАТО, но Байден в ответ пошутил, что Украина "завязла" с США и уже не сможет избежать этой ситуации.
Весьма вероятно, что мечта о членстве в НАТО для Украины исчезает.
Зеленский выразил свое разочарование в решении НАТО, но Байден в ответ пошутил, что Украина "завязла" с США и уже не сможет избежать этой ситуации.
Весьма вероятно, что мечта о членстве в НАТО для Украины исчезает.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.