Джо Байден смягчил надежды Зеленского на членство в НАТО

06:05 2023-08-02

Обозреватель Александр Марковский из American Thinker считает, что президент США Джо Байден унизил украинского президента Владимира Зеленского, отказавшись пригласить Украину в члены НАТО на саммите в Вильнюсе.

Зеленский выразил свое разочарование в решении НАТО, но Байден в ответ пошутил, что Украина "завязла" с США и уже не сможет избежать этой ситуации.

Весьма вероятно, что мечта о членстве в НАТО для Украины исчезает.