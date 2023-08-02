В Бразилии в возрасте 127 лет умер старейший житель Земли

06:40 2023-08-02

Скончался Сеу Жозе Паулино Гомес, предположительно старейший житель планеты, в возрасте 127 лет в бразильском штате Минас-Жерайс.

По записи в свидетельстве о браке, он мог быть рожден 4 августа 1895 года.

Смерть пришла за неделю до его 128-летия, и если его возраст будет подтвержден документально, он станет единственным оставшимся в живых человеком, родившимся в 19 веке.