В Бразилии в возрасте 127 лет умер старейший житель Земли

По записи в свидетельстве о браке, он мог быть рожден 4 августа 1895 года.
Смерть пришла за неделю до его 128-летия, и если его возраст будет подтвержден документально, он станет единственным оставшимся в живых человеком, родившимся в 19 веке.
По записи в свидетельстве о браке, он мог быть рожден 4 августа 1895 года.
Смерть пришла за неделю до его 128-летия, и если его возраст будет подтвержден документально, он станет единственным оставшимся в живых человеком, родившимся в 19 веке.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.