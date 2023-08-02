МИД РБ с сарказмом ответил на заявления Варшавы о белорусских вертолетах в воздушном пространстве Польши

В заявлении Минобороны Беларуси, опубликованном в Telegram, написано, что «обвинения в нарушении польской границы вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО имеют далеко идущие последствия и были сделано польским военно-политическим руководством для оправдания сосредоточения сил и средств у границы с Беларусь».

МИД Беларуси — считает белорусская сторона.

Утром во вторник, 1 августа, в опубликованном заявлении Оперативное командование ВС Польши сообщило, что ни один из вертолетов не пересек границу Республики Польша.

Белорусы во вторник выполняли патрульные полеты, о чем заранее сообщили польской стороне.

По данным Минобороны, через несколько часов выяснилось, что белорусская сторона нарушила воздушное пространство Польши.