2 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, ожидаются сильные ливни и грозы

В ночное время по западу Беларуси ожидаются короткие дожди с грозами, днем они могут пройти по большей части страны. В отдельных регионах прогнозируются сильные ливни с градом. Ночью и утром местами будет туманно.

По сообщению синоптиков, ветер будет южный или юго-западный, дующий со скоростью до 9 м в секунду. Шквалистый ветер возможен днем в некоторых участках Беларуси с усилением до 20 м в секунду.

Ночная температура воздуха будет держаться в пределах 12-18 тепла, днем ожидается до 26 со знаком «+». В юго-восточных регионах столбик термометра может подскочить до +29 градусов.