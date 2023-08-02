Беларусбанк с 1 августа предложил новую услугу: застраховать теперь можно домашних питомцев

Беларусбанк предлагает с 1-го августа новые услуги: отныне здесь можно застраховать не только себя и своих близких, но также четвероногих друзей - кошек и собак.

Как поясняет ведомство, расходы будут компенсироваться, если любимец заболел, пострадал от действий третьих лиц, с ним произошел несчастный случай.

В частности, Беларусбанк возместит владельцам расходы на ветеринарное обслуживание, доставку животных в ветклинику и обратно, лекарства, розыск украденного животного. Кроме того, с помощью страховки можно оплатить эвтаназию и кремацию.

В страховые случаи попадают и судебные обязательства, если животное нанесло вред здоровью либо имуществу других людей.

Застраховать кошку и собаку можно от 1 до 3 тысяч рублей. Для кошек минимальный взнос составит 150 рублей, максимальный 450 рублей. Страховка собаки обойдется дороже: 180 рублей и 540 рублей соответственно.