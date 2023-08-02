Эшли Джадд: конец успешной карьеры из-за режиссера

Родилась 19 апреля 1968 года в Калифорнии, Эшли выросла в благополучной семье и была вдохновлена их творческой атмосферой. Ее мать, Наоми Джадд, является также известной певицей и актрисой.

Изначально Эшли стремилась развиваться в медицинской сфере, но в итоге она решила последовать стопами матери и посвятить себя актерской карьере.

Первый успех Эшли пришел в 1993 году, когда она снялась в фильме "Друзья на всю жизнь", рядом с Мерил Стрип и Уайлдером Феллером. Ее блестящая игра вызвала восхищение как у критиков, так и у зрителей, и принесла ей Независимую награду за лучшую женскую роль.

Один из наиболее известных фильмов с участием Эшли Джадд - "Две лицензии на убийство", где она сыграла роль изуверского и насильственного мужа. Ее живое и эмоциональное исполнение этой роли принесло ей номинацию на Национальную актерскую премию.

После этого следовали другие успешные фильмы, такие как "Кровавая работа", "Пепел", "Девять жизней", "История о любви", и многие другие.

Казалось, вот успешная актерская карьера Но не тут-то было...

В 2018 году Эшли Джадд подала иск против Харви Вайнштейна, одного из самых влиятельных мужчин в Голливуде, обвиняя его в разрушении ее карьеры. Актриса утверждала, что после отказа в общении и ухаживании со стороны Вайнштейна ее востребованность на пике карьеры снизилась.

Эта история стала частью более широкого движения #MeToo, которое выявило множество случаев сексуальных домогательств и дискриминации в индустрии развлечений.

Есть также предположение, что популярность Эшли упала из-за того, что она сделала пластиковую операцию на лицо.

Однако это вызывает сомнения. Каждый актер или актриса имеют право на то, чтобы изменить свою внешность или пройти через хирургические процедуры в своем личном выборе. Нельзя считать, что изменение внешности становится определяющим фактором в карьере актера или актрисы.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулась в своей карьере, Эшли Джадд продолжает демонстрировать свой талант и активно заниматься общественной и политической деятельностью.

Она остается важной фигурой в борьбе за права женщин и борется за лучшее будущее для всех.

