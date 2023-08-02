Фанатов потрясла экстремальная худоба актрисы Светланы Ходченковой

10:30 2023-08-02

Артистка не так часто обновляет свои соцсети, но на сей раз сделала исключение из правил, выложив новые фото с морского отдыха.

Актриса Светлана Ходченкова свой отпуск-2023 посвятила отдыху и восстановлению сил. Звезда посетила Санкт-Петербург, потом отправилась в горы и, наконец, оказалась на морском побережье, сообщает КП.

Артистка не так часто обновляет свои соцсети, но на сей раз сделала исключение из правил. Светлана выложила новые фото с морского отдыха, поразив поклонников заметно похудевшей фигурой.

Подписчики Ходченковой положительно оценили ее образ. Они засыпали звезду хвалебными комментариями.

Секси-худышка. Фигура, как у девочки. Шикарная, - такими эпитетами поклонники просто забросали актрису.

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