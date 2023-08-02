Автор композиции Стоят девчонки Александр Колкер скончался

Печальная весть о кончине Александра Колкера пришла из Питера.
Союз композиторов северной столицы России разместил информацию о смерти коллеги на своей странице "ВКонтакте".
Самыми известными песнями деятеля музыкальной индустрии являются "Карелия", "Ночной трамвай", "Стоят девчонки".
Композитор написал музыку к таким фильмам, как "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо" и "Трое в лодке, не считая собаки".
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