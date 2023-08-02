Автор композиции Стоят девчонки Александр Колкер скончался

Задержан водитель «Мерседеса», который протаранил ворота российского посольства в Кишиневе

В Кишиневе арестовали мужчину, который был за рулем автомобиля, врезавшегося в ворота посольства России. Совершив наезд на ворота, водитель пытался скрыться, но был задержан. Информирует об этом РИА Новости.