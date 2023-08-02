Родители продали своего ребенка за смартфон

Семейная пара в Индии продала своего маленького сына, чтобы купить iPhone, сообщает МК со ссылкой на The Indian Express.

Джайдев Гош вместе с женой из деревни Баракпор в Западной Бенгалии в погоне за славой продали восьмимесячного сына. Супруги надумали стать блогерами, и им был нужен дорогой смартфон, чтобы заняться созданием видеороликов для соцсетей.

Тревогу забили их соседи. Они заметили, что родители после пропажи ребенка не обратились в полицию с заявлением. Когда односельчане увидели у пары дорогой смартфон, заподозрили неладное, и обратились в полицию.

Пара призналась полицейским, что им нужны были деньги, чтобы отправиться в путешествие по Индии и снимать контент для соцсетей. Потому они и решили продать своего сына жительнице соседней деревни.

У этой четы есть еще дочь 7-ми лет. Девочку родители тоже пытались продать, но не успели.

Отцу проданного ребенка удалось скрыться, его объявили его в розыск. Остальных участников незаконной сделки арестовали.