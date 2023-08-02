Мятежники Нигера заявили об открытии границ с пятью соседними странами

Мятежники, захватившие власть в Нигере, решили открыть границы с Алжиром, Ливией, Мали, Чадом, Буркина-Фасо.

Ранее, в ночь с 26 на 27 июля группа военнослужащих из президентской гвардии Нигера сообщила, используя национальное телевидение, о силовом смещении с поста президента Мохамеда Базума.

До сегодняшнего дня в стране были закрыты все границы и действовал комендантский час. Также в Нигере приостановили действие конституции, запретили активность политических партий. Сам Мохамед Базум добровольно в отставку уходить не захотел.