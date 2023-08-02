Китайские ученые обнаружили новое натуральное средство от старения и рака

Команда ученых Академии наук Китая обнаружила новое натуральное средство от клеточного старения. Как выяснилось, вещество также способно усилить и эффективность химиотерапии при борьбе с онклогогией, сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Aging Cell.

Как известно, накопление стареющих клеток у пожилых граждан связано с увеличением частоты возрастных патологий, способствующих ухудшению здоровья.

Последние открытия позволили разработать препараты-сенолитики, избирательно разрушающие стареющие клетки, а также - сеноморфические лекарства, блокирующие связанные со старением секреторных фенотипов клеток. Но пока по-прежнему недостаточно антивозрастных безопасных препаратов.

Теперь эксперты провели масштабный скрининг библиотеки природных лекарственных средств с целью выявить новых кандидатов для такого рода препаратов. Особое внимание ученых привлекло вещество рутин - это низкомолекулярный фитохимический компонент, содержащийся во множестве растений.

Рутин обладает способностью воздействия на стареющие клетки, снижает экспрессию SASP. Механизм работы вещества позволяет эффективно контролировать во внеклеточном пространстве воспаление, вызванное стареющими клетками.

Кроме того, удалось выявить, что рутин способен помочь усилить действие химиотерапии.