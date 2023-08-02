Кайли Дженнер и Мимоти Шаламе расстались после того, как 7 месяцев встечались

11:35 2023-08-02

Модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе больше не вместе. Есть информация, что разлад в паре случился из-за занятости обеих звезд.

Издание Life & Style информирует, что расставание Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе связано с тем, что ни у одного, ни у другого не хватало времени на личную жизнь.

Дженнер сообщила, что отношения с Шаламе сами собой "исчезли", так как оба в работе, постоянно в разных поездках вне дома.

Приятельницы Кайли считают, что, что Шаламе мог крутить роман с моделью для раскрутки картины со своим участием "Вилли Вонка".

Цель достигнута - Дженнер больше не нужна.

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