Кайли Дженнер и Мимоти Шаламе расстались после того, как 7 месяцев встечались

Издание Life & Style информирует, что расставание Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе связано с тем, что ни у одного, ни у другого не хватало времени на личную жизнь.

Дженнер сообщила, что отношения с Шаламе сами собой "исчезли", так как оба в работе, постоянно в разных поездках вне дома.

Приятельницы Кайли считают, что, что Шаламе мог крутить роман с моделью для раскрутки картины со своим участием "Вилли Вонка".

Цель достигнута - Дженнер больше не нужна.