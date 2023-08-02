В Ивановском районе в ДТП погиб 19-летний водитель автомобиля, а 4 пассажира доставлены в больницу

ДТП произошло около 4 часов утра возле деревни Пешково. Автомобиль Volkswagen вел 19-летний водитель, проживающий в Ивановском районе.

Согласно предварительным сведениям, все случилось на восьмом километре автодороги Н477 Яечковичи-Пешково. Молодой человек потерял управление, машина съехала в кювет и перевернулась.

Авария привела к смерти водителя, четырех пассажиров доставили в больницу с травмами. Пострадавшим 18-19 лет, это три девушки и один парень.

В настоящее время на месте ДТП ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы и служащие ГАИ.